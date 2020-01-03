Скончалась знаменитая актриса

Скончалась шотландская актриса кино, театра и ТВ Элизабет Селларс. Ей было 96 лет, пишет издание Deadline.

Стоит отметить, что Селларс получила образование в Лондонской Королевской академии драматического искусства. На экранах она появилась с середины сороковых.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Скончалась шотландская актриса кино, театра и ТВ Элизабет Селларс. Ей было 96 лет, пишет издание Deadline. Стоит отметить, что Селларс получила образование в Лондонской Королевской академии драматического искусства. На экранах она появилась с середины сороковых.