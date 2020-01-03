Смолов подтвердил слухи о романе с 17-летней внучкой Ельцина

Футболист «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в Сети несколько фотографий, на которых он обнимается с 17-летней Марией Юмашевой – внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина. Ранее появились слухи об их романе.

Фото, на котором Юмашева обнимает Смолова, появилось в stories в Instagram футболиста. Ранее в пятницу он также опубликовал фотографию, где внучка Ельцина в купальнике стоит в обнимку со Смоловым.

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Gang gang #ooooweeee

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 2 Янв 2020 в 7:46 PST

Мария Юмашева – дочь Татьяны Юмашевой (Ельциной) и экс-главы администрации президента Валентина Юмашева. Мария родилась в 2002 году, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Сообщалось, что Юмашевы получили гражданство Австрии.

СМИ сообщали, что в конце декабря Юмашева предположительно отдыхала вместе со Смоловым на Карибах.

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