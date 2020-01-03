Смолов подтвердил слухи о романе с 17-летней внучкой Ельцина

Футболист «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в Сети несколько фотографий, на которых он обнимается с 17-летней Марией Юмашевой – внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина. Ранее появились слухи об их романе.
Фото, на котором Юмашева обнимает Смолова, появилось в stories в Instagram футболиста. Ранее в пятницу он также опубликовал фотографию, где внучка Ельцина в купальнике стоит в обнимку со Смоловым.
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Gang gang #ooooweeee
Мария Юмашева – дочь Татьяны Юмашевой (Ельциной) и экс-главы администрации президента Валентина Юмашева. Мария родилась в 2002 году, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Сообщалось, что Юмашевы получили гражданство Австрии.
СМИ сообщали, что в конце декабря Юмашева предположительно отдыхала вместе со Смоловым на Карибах.
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Последнее: Скончалась шотландская актриса кино, театра и ТВ Элизабет Селларс. Ей было 96 лет, пишет издание Deadline. Стоит отметить, что Селларс получила образование в Лондонской Королевской академии драматического искусства. На экранах она появилась с середины сороковых.
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