Бегом в новый год: Энрике Иглесиас и Анна Курникова поделились милым видео с участием их детей

В середине декабря детям Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса исполнилось два года. Малышей звездные родители не скрывают и редко, но метко делятся в соцсецях видеозарисовками с участием своих наследников. Новый ролик поклоники пары ожидали увидеть ко дню рождения малышей, Анна и Энрике решили придержать подробности празднования при себе. А новый ролик с детими — до подходящего случая. И вот такой, наконец, представился.

Поздравляя всех с Новым годом, Анна опубликовала долгожданное видео с близнецами. Счастливые малыши бегут по траве, пытаясь догнать дрон, который снимает их сверху. Но вдруг натыкаются сетку, которая не дает бежать им дальше. И очень удивляются такому неожиданному препятствию.

Такая реакция малышей выщвала, конечно же, возлну уиления в соцсетях. А поклонники разделились во мнении, на кого же больше похожи сейчас Николас и Люси — на маму или на папу.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)2 Янв 2020 в 7:40 PST

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Напомним, русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Игрлесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родитеми — у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно не известно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях — за много лет романа на беымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами он назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Я очень люблю свою жену. Дети только укрепили нашу связь. А что касается интима… все стало еще лучше, — — разоткровеничался тогда Иглесиас.

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