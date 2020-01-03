В Украине мужчина умер от ботулизма после употребления консервы из свинины

В Украине умер мужчина от ботулизма после употребления консервы из свинины. Об этом 3 января проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

«От ботулизма умер 59-летний мужчина. Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. Больной имел тяжелое течение заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019 года», – рассказали в пресс-службе.

Чтобы уберечься от ботулизма, нужно избегать потребления: вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, а также консервов домашнего производства и тому подобное.

«Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения – двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса», – добавили в пресс-службе.

Від ботулізму помер 59-річний чоловік Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування. Хворий… Posted by Центр громадського здоров’я України on Reede, 3. jaanuar 2020

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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