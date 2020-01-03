В России растут продажи дизельных легковых автомобилей

С начала января до конца ноября минувшего года на рынке РФ было продано более 123,5 тыс. экземпляров дизельных легковых автомобилей. Рост объёма продаж транспортных средств данного сегмента сравнительно с тем же периодом 2018 года составляет около 1%.
Лидером по числу проданных дизельных авто эксперты назвали представителя японского автопрома Toyota Land Cruiser Prado с показателем в 8 400 штук, что на 5% меньше, чем в предыдущем анализированном периоде. Далее следует «француз» Renault Duster. Этот кроссовер заинтересовал около 6600 россиян, что увеличило показатели на 1%. Дизельная версия Hyundai Santa Fe по количеству реализации занимает третью позицию (6200 единиц).
Кроме вышеназванных среди самых востребованных в РФ дизельных легковых автомобилей названы: Mitsubishi Pajero Sport (6100 экз.), Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan (по 5500), KIA Sorento Prime (5400) и другие. Большинство из вошедших в список моделей стали менее востребованы по сравнению с прошлым периодом, но на фоне общего падения продаж на российском рынке доля авто с дизельными агрегатами всё же показала рост на 0,3%, достигнув 8,4%.
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