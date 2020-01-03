В Казахстане наградили пассажира разбившегося самолета, который закрыл собой беременную женщину

В Казахстане наградили пассажира разбившегося 27 декабря самолета Fokker 100 местной компании Bek Air Темирлана Кадауова, который помогал эвакуировать пассажиров после катастрофы. Об этом сообщило «Радио Азаттык» 2 января.
23-летний Кадауов в момент крушения заслонил своим телом беременную женщину. Кроме того, после аварии он помог ей выбраться из самолета, отвел на безопасное расстояние и вернулся для помощи другим пассажирам.
Темирлан Кадауов награжден медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.
По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 53. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.
Ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб – основные версии следствия.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75-ти странах на шести континентах. Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Cпециальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Договоренности по газу между Украиной и РФ не предусматривают прямые поставки российского газа – Оржель / 21 декабря
- Бразилия собралась отменить запрет на экспорт круглого леса / 24 ноября
- Зеленский: Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии и должности / 30 ноября
- Слава из «НеАнгелов» в день рождения своего сына показала серию его снимков / 12 декабря
- Больше трети работодателей отказались от новогодних корпоративов / 5 декабря
- Skoda представила в РФ обновленный Skoda Rapid / 12 декабря
- Дело бракованных бронежилетов. Суд продлил домашний арест еще двоим подозреваемым / 3 января
- В ОРДО установили свою «государственную границу» – она совпадает с границей всей Донецкой области / 30 ноября