В Казахстане наградили пассажира разбившегося самолета, который закрыл собой беременную женщину

В Казахстане наградили пассажира разбившегося 27 декабря самолета Fokker 100 местной компании Bek Air Темирлана Кадауова, который помогал эвакуировать пассажиров после катастрофы. Об этом сообщило «Радио Азаттык» 2 января.

23-летний Кадауов в момент крушения заслонил своим телом беременную женщину. Кроме того, после аварии он помог ей выбраться из самолета, отвел на безопасное расстояние и вернулся для помощи другим пассажирам.

Темирлан Кадауов награжден медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 53. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

Ошибка экипажа, техническая неисправность самолета и работа навигационных служб – основные версии следствия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75-ти странах на шести континентах. Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Cпециальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, […]