Астронавт Кристина Кох побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин

Астронавт Кристина Кох стала рекордсменом по максимально долгому нахождению в космосе среди женщин. Ее миссия еще не завершена, но она уже остается на МКС дольше, чем ее коллега Пегги Уитсон, которая провела в полете 288 дней.
Американский астронавт Кристина Кох начала свою миссию на Международной космической станции 14 марта. В расписании, которое разработано NASA, значится, что она будет находиться в космосе еще весь январь 2020 года. Это означает, что астронавт установит новый рекорд. Это приблизит ее к показателям «абсолютного чемпиона» по длительности работы на МКС, который в свое время установил Скотт Келли, проработавший в космосе 340 дней.
Сообщается, что средняя продолжительность полета астронавта составляет шесть месяцев. О рекорде рассказали на Twitter-канале ISS Research со ссылкой на страницу астронавта Кристины Кох.
Абсолютным «чемпионом» по общему времени, проведенному в космосе, на данный момент является российский космонавт Геннадий Падалка. Он провел вне Земли 878 дней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75-ти странах на шести континентах. Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Cпециальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев утвердил план развития Севморпути до 2035 года / 30 декабря
- США, Россия, Украина — Зеленский предложил формат переговоров по Крыму / 2 декабря
- Договоренностей с «Газпромом» по транзиту газа пока нет – «Нафтогаз» / 17 декабря
- Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оказался сопоставим с ценой самого авианосца / 18 декабря
- Сборная РФ будет самой представительной в финале Гран-при по фигурному катанию / 24 ноября
- Суд приговорил к девяти годам заключения диверсанта, который планировал теракты в Украине по заданию российских спецслужб / 23 декабря
- Сотрудники департамента СБУ систематически требовали взятки у предпринимателей – замглавы ГБР / 27 ноября
- Лавров назвал конечные сроки обсуждения договора по СНВ-3 / 27 декабря