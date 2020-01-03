Астронавт Кристина Кох побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин

Астронавт Кристина Кох стала рекордсменом по максимально долгому нахождению в космосе среди женщин. Ее миссия еще не завершена, но она уже остается на МКС дольше, чем ее коллега Пегги Уитсон, которая провела в полете 288 дней.

Американский астронавт Кристина Кох начала свою миссию на Международной космической станции 14 марта. В расписании, которое разработано NASA, значится, что она будет находиться в космосе еще весь январь 2020 года. Это означает, что астронавт установит новый рекорд. Это приблизит ее к показателям «абсолютного чемпиона» по длительности работы на МКС, который в свое время установил Скотт Келли, проработавший в космосе 340 дней.

Сообщается, что средняя продолжительность полета астронавта составляет шесть месяцев. О рекорде рассказали на Twitter-канале ISS Research со ссылкой на страницу астронавта Кристины Кох.

Абсолютным «чемпионом» по общему времени, проведенному в космосе, на данный момент является российский космонавт Геннадий Падалка. Он провел вне Земли 878 дней.

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