Названо главное отличие между Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

Вскоре в продажу поступит новый смартфон от одного из лидеров рынка мобильных технологий. Эксперты рассказали о главных отличиях Huawei P40 и модификаций с индексом Pro и Plus.

Как стало известно, серия P40 составит три девайса, базовый вариант производитель оснастил плоским экраном, в то время, как в расширенных моделях дисплей будет иметь изогнутость на всех четырех гранях. Экранная панель в случае с Huawei P40 Plus получит большую диагональ относительно других версий. Данная информация стала известна из публикации разработчика Bluetooth-стандартов, осуществляющего сертификацию устройств с поддержкой данной технологии. Все три гаджета из линейки обзаведутся поддержкой Bluetooth последней версии 5.1.

Дебют новинок Huawei состоится уже в начале весны текущего, 2020 года. Кроме того, компания планирует, как заверяет руководство китайской корпорации, новые сервисы, которые полностью заменят аналоги от Google. Благодаря этому компания из Поднебесной намерена еще более увеличить количество продаж своих аппаратов.

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