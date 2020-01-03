Кравчук назвал Украину страной с «тремя ДНК»

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна разделена на три части, и выделил «три ДНК» у украинцев, живущих на Юго-Востоке, Западе и в Центре.
В беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK он выразил уверенность в том, что объединиться страна не может из-за расхождения интересов разных ее частей, передает РИА «Новости».
«Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», – сказал Кравчук.
Савченко возразила, что «ДНК крови» у украинцев «одинаковая», и хотя «территория смешанная», у жителей страны «все равно есть очень много общего».
«Вопрос только, на сколько процентов», – сказала она.
В ответ Кравчук заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.
«А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов», – отметил Кравчук.
Савченко в ответ заявила, что и в западных, и в восточных регионах многие украинцы работают шахтерами, но Кравчук заметил, что в Раде собрались депутаты из разных областей и противоречия между ними очевидны.
В сентябре Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» население страны голосовало за союзное с Россией государство.
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