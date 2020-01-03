Кравчук назвал Украину страной с «тремя ДНК»

03.01.2020, 17:26, Новости дня

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна разделена на три части, и выделил «три ДНК» у украинцев, живущих на Юго-Востоке, Западе и в Центре.

В беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK он выразил уверенность в том, что объединиться страна не может из-за расхождения интересов разных ее частей, передает РИА «Новости».

«Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», – сказал Кравчук.

Савченко возразила, что «ДНК крови» у украинцев «одинаковая», и хотя «территория смешанная», у жителей страны «все равно есть очень много общего».

«Вопрос только, на сколько процентов», – сказала она.

В ответ Кравчук заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.

«А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов», – отметил Кравчук.

Савченко в ответ заявила, что и в западных, и в восточных регионах многие украинцы работают шахтерами, но Кравчук заметил, что в Раде собрались депутаты из разных областей и противоречия между ними очевидны.

В сентябре Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» население страны голосовало за союзное с Россией государство.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Украину проект Disney on Ice приехал впервые. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75-ти странах на шести континентах. Сюжет основан на оригинальной истории про двух королевских сестер Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Cпециальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика