В Республике Коми «новогодний» первенец родился в семье из Усинска

Согласно данным ведомства, «новогодний» первенец в Республике Коми родился у родителей из Усинска. Малышка, вес которой 2,5 килограмма, увидела свет в первый день 2020 года в кардиодиспансере, расположенном в Сыктывкаре.

Матери новорожденной малышки 22 года, она работник бюджетной сферы. А первый мальчик в Коми в наступившем году появился на свет также в Сыктывкаре. Малыш уже третий ребенок в семье. Врачи отметили, что в первые часы 2020 года были рождены одна девочка и два мальчика, передает actualnews.org

Данные о рождении малышей передаются в Центры социальной защиты, после чего специалисты проинформируют новоиспеченных матерей о региональном семейном капитале, который полагается при рождении первенца. Будут подготовлены специальные сертификаты, которые вручат молодым семействам, дождавшимся пополнения.





При рождении первого ребенка семейный региональный капитал расценивается как поддержка молодых родителей. В Коми эта мера была введена с нового года, а инициатором выступил Сергей Гапликов глава республики. Семьи, родившие первенца, получают по 150 тысяч рублей. Эти средства молодые родители смогут направить на решение любых важных вопросов, например, жилищных или финансовых. При этом, в расчет не будут брать материальное положение семьи, так как сертификаты положены всем семьям, которые в 2020 году станут родителями первого ребенка.

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