Ляйсан Утяшева рассказала о лучшем способе прийти в форму после Нового года

Ляйсан Утяшева дала совет, как прийти в форму после праздничного застолья. Спортсменка и бизнесвумен назвала способ избавиться от последствий бессонной ночи веселья и переедания на Новый год.

Вместе с супругом, юмористом Павлом Волей, и двумя детьми Утяшева отмечала приход 2020 года в Сочи. На праздничном столе в эту ночь было много вкусных яств, в том числе, и традиционные манты, пояснила сама звезда подписчикам на странице своего профиля в соцсети Instagram. Кроме того, знаменитость показала воочию, как растрясти лишние килограммы и вернуть себя в тонус.

Соответствующее видео Утяшева разместила в открытом доступе для всех подписчиков аккаунта. В ролике видно, как звезда в маске мышки ползает по полу и выполняет ряд физических упражнений. Так, она рекомендует, лежа на спине и оперевшись на ступни ног, приподнимать и опускать таз. Кроме того, известная спортсменка предлагает разминать руки и живот, а также шею.

Подобная, не требующая особых условий, зарядка, как заверяет Утяшева, должна помочь быстро и эффективно восстановить жизненные силы. Если в начале ролика телеведущая еле ползет к коврику, то в его финале она полна сил и энергии. Менее, чем за сутки видео селебрити набрало свыше миллиона просмотров, множество благодарных комментариев, лайков и перепостов.

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