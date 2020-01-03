Сергей Шнуров: «Зеленский и Путин – одинаково профессиональные политики»

Отечественный рок-музыкант, фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в одном из недавних интервью сравнил президентов РФ и Украины. По его мнению, Зеленский и Путин имеют одинаковую поддержку у населения своих государств и являются профессиональными политиками.

Сергей Шнуров заметил, Владимир Зеленский в какой-то мере «порепетировал» в сериале «Слуга народа», поэтому в политику пришёл уже осведомлённым практически во всех аспектах профессионалом. При этом музыкант говорит, что простые люди вообще мало разбираются в тонкостях дипломатических отношений или обязанностях президента. При этом все видят, и Путин, и Зеленский часто появляются на телеэкранах, умеют правильно строить диалоги, а потому их вполне можно назвать «одинаково профессиональными политиками, успешно построившими карьеру».

Кстати, в последний день декабря минувшего года президенты РФ и Украины в телефонной беседе поздравили друг друга с Новым годом, а ранее Зеленский отмечал, что у него с Путиным совершенно иные темпераменты. Так, в ходе переговоров в Париже, где обсуждалась ситуация в Донбассе, лидеры двух соседних государств оговаривали буквально каждое слово. После этого Зеленский заявлял, он способен очень быстро договариваться, а вот у Путина заметил «другую природную биомеханику».

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