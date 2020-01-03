На блогера «Короля мерседесов» напали с ножом в новогоднюю ночь

03.01.2020, 17:19, Новости дня

Блогер Людвиг Байсер, известный как «Король мерседесов», рассказал, что на него напали с ножом в новогоднюю ночь.

Байсер сообщил, что в тот момент он был в центре Москвы в компании девушки, информирует РЕН-ТВ.

«Человек пришел, засадил мне ножом. Я с девушкой сидел. Он подошел и говорит: «Людвиг, я с тобой поговорить хочу». Он [нанес ранение] исподтишка», – сообщил блогер.

Ранее стало известно, что на блогера «Короля мерседесов» напали в районе станции метро «Красные ворота» – злоумышленники изрезали его, отобрав ключи от машины.



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