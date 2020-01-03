Украина в 2019 году на 35% увеличила импорт газа из Европы

В 2019 году Украина на 35% увеличила импорт газа из стран Европейского союза. Об этом 3 января проинформировало подразделение НАК «Нафтогаз України» компания «Укртрансгаз».

«По состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд м³ голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема», – сказано в сообщении.

Украина получает газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии, после того как в ноябре 2015 года Киев приостановил импорт газа из России в связи с аннексией Крыма и поддержкой Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

В августе 2019 года «Укртрансгаз» сообщал, что с 1 января 2020 года Украина начнет импортировать 1,5 млрд м³ природного газа из Румынии через территорию Молдовы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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