Россиянам предсказали аномальную погоду в январе

03.01.2020, 17:12, Новости дня

Температура воздуха в Центральной РФ в ближайшие десять дней будет превышать норму на пять-восемь градусов, информирует погодный центр «Фобос».

Синоптики предсказывают, что до середины месяца на европейской территории РФ сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики. Отмечается, что этот тип циркуляции бывает в случаях развития активной циклонической деятельности на широте полярного круга, передает РИА «Новости».

«А циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток», – отметили в погодном центре.

Специалисты указывают, что антициклоны формируются на южных широтах в теплом воздухе. Это создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на шесть-десять градусов выше нормы.

В связи с этим в Центральной РФ в ближайшие дни ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура – 10 градусов ниже нуля, в среднем норма будет превышена на пять-восемь градусов.

«Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока», – отмечают специалисты.

На Рождество в Москве ожидают облачную с прояснениями погоду с небольшим снегом и юго-западными ветрами. В праздничную ночь температура опустится до минус 6-9, днем 7 января будет до минус 4 градусов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телеведущая Алена Водонаева, чей «Инстаграм» насчитывает более двух миллионов подписчиков, на своей странице в рубрике «Вопрос-ответ» часто общается с поклонниками. В этот раз в адрес блюстительницы женских талий снова посыпались вопросы о диетах и спорте.На комментарий одной из читательниц о подходе к тренировкам фитнес-блогера Виктории Боровской, Алена Водонаева ответила резко. «Развелось ваших гуру. Суть одна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика