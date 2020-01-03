Nunc est bibendum* (Гораций. «Оды»)

Рецепты дорогой нам жизни. Юрий Рост — настаивает (18+).

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

О водке говорят: мягкая, хорошо пьется, чистая. И пожалуй, это всё, если хотят охарактеризовать героя позитивно. Еще говорят, что ее много не бывает. Это бравада. Хотя в молодом и зрелом возрасте не хватает часто. Запасы ее появляются в домах иногда, с годами, и это свидетельствует, что государственная пропаганда, вещающая о вражеском окружении и необходимости страшно, не жалея трат, вооружаться, приводит в действие спящий механизм рудиментарной памяти, которая выносит из глубин подсознания информацию о том, что во время войны наравне с мылом, солью и спичками водка становится жестоким дефицитом и бесценным предметом обмена на закуску.

На фронте в прошлую войну, по крайней мере в пехоте, она была еще и оружием, с начала боевых действий заменявшим — без успеха, впрочем — винтовки и патроны. А в тылу недостаток ее чувствовался постоянно.

Некоторый запас водки в доме необходим, и в случае если наши суперракеты, бомбы и подлодки, не дай господь, пригодятся не только на то, чтобы грамотно побеждать национальный бюджет и пугать собственное население, чтобы оно не очень-то хотело высунуть голову в форточку и поинтересоваться: как вы думаете — ​дальше будет еще лучше с вами или уже с такими же другими? Или вы вовсе не думаете пока уже столько лет? Только взяток собираете с безгласных людей-цветов и кормите ненасытных маток.

Петухи войны громко кукарекают, но яйца не несут. Все эти герои-генералы отсутствие яиц компенсируют фуражками с высокими тульями, бесчисленными орденами за победы над здравым смыслом, а иные — ​и над собственными согражданами.

(Кстати, в отечественной истории так было принято, что гвардейцы — ​молодцы против чужих, а против своих бо-ольшие молодцы жандармы. То, что наша совершенно очаровательная власть завела внутри границ гвардию, свидетельствует, что она считает население страны враждебными чужаками. То есть может потоптать. Но без яиц, мы помним).

А крутые яйца, между прочим, прекрасная закуска, раз мы о водке, с балтийской килечкой, колечком лука (одним, чтоб оттенял, а не забивал вкус) на тонком ломтике ржаного, чуть подсушенного ржаного хлеба (а можно и не тратить на это время в случае (свят-свят!) информации, что наши, а значит их, на подлете).

Закуски в этом случае много не надо. Чтобы не снижать эффект быстродействия от водки в критический для тебя и мира момент, поскольку, в соответствии с утверждением великого знатока процесса и материала, выдающегося кинорежиссера Отара Иоселиани, закуска, пропитанная продуктом, усваивается непозволительно долго. Возможно, в целях стратегического хранения электричество будет отключено, и холодильник работать не будет. Оно и к лучшему. Организму не надо тратить энергию и время на нагрев водки до температуры тела. Что тоже обеспечит немедленное ее всасывание. Кроме того, охлажденные в заморозке водки, как все счастливые семьи (прав был Лев Николаевич), похожи друг на друга, а напитки комнатной температуры и наших рецептов порадуют богатым и разнообразным букетом.

ВАЖНО

Наливать надо сразу после объявления заявления (если они успеют) о симметричном превентивном ракетно-ядерном ответе или во время чтения информации о том, что Дума и Совет Федерации провели совместное с правительством совещание в секретном подземном бомбоубежище, расположенном между проспектом Вернадского и Мичуринским, за строительство которого бывший шеф КГБ Чебриков получил звание Героя Социалистического Труда. Верхушки власти гнет ветер, неся всякую ерунду о том, что они, «те, что в скале сидят», смогут, как тараканы, выжить в радиации столь бесконечно долго, что успеют истратить все, что надоили с нашей в вами чудесной и безответной страны. То есть вечно. И что супероружие их почему-то не уничтожит, а защитит.

Нам же некуда прятаться, кроме рая, который несколько самонадеянно, переоценив свои возможности и значимость, пообещал всем гарант. Насчет всего их помета (т.е. «единовременного приплода у животных», каковыми, как ни крути, мы являемся) я не уверен: чего им идти в рай на худшие, чем теперь, условия содержания, к тому же они не исповедались, не повинились перед людьми за свои грехи. Еще спросят… Стремно, при их повальной трусоватости. А мы можем пока до­стойно провести время, не ожидая открытия врат. Если попадем, то будем в этот момент заняты хорошим делом.

И уже после третьего стаканчика забрезжат перспективы вечной жизни, которую, выпив еще пару-тройку, мы осуществим с неизбежностью.

Если пронесет, то сколько бы вы ни выпили накануне приготовленной вами по нашим рецептам вкусной водки, вы утром, если захотите, пойдете на работу без головной боли и похмельного синдрома и с критическим отношением к поголовному вражескому окружению снаружи и внутри, а также к военной угрозе, к которой с болезненным упорством власть приучает через телескриньку** нас — ​покорных российских бунтарей. А знаете, презрите ее! Прикиньте, кто за последние 75 почти лет после войны с оружием в руках посягнул на нашу границу хоть раз. Хотя сами баловались не раз. Шалуны.

Бабушка Подрезова из пинежской деревни Смутово, что в Архангельской области, попивая чай и глядя в окно на то, как гонят коров, сказала:

— Вот мой телевизор! А тот я и не слушаю.

— Отчего, Ефимия Ивановна?

— Врё-ё-ёт!

Теперь у нас, однако, Новый год, праздник мира, любви и водочных откровений, которые доставят нам радость. Не ленитесь!

Поскольку мы, несмотря на рекомендации готовиться к худшему, продолжаем самовольно радоваться жизни, я коротко опишу вам и сезонные формулы крепких, 38–40 градусов, настоек на водке, тем более что весна и лето у нас пока случаются регулярно.

Сразу замечу, что хотя допустимо использовать дженерики — ​разведенный в горячей воде спирт (для лучшего диффундирования — ​ах, ученость! С ней не спиться бы) или очищенный самогон, но лучше честную монопольку.

Рецепты Юрия РостаВЕСНОЙ

В мае короткий период, когда надо ехать за город в гости к друзьям, у которых растет черная смородина, и щадяще обрывать ягодные почки (а если вы гуманист — ​почки листьев) и наполнять ими хоть на четверть бутылку хорошим (не экономьте!) продуктом. Три-четыре дня настаивать и выпивать, пока жидкость из нежно-зеленой не начнет обретать коричневатый оттенок.

Бо-же-ствен-но!

ЛЕТОМ

Время вишни. Ягоду покупайте без хвостов и некрупную, со среднерусским узнаваемым вкусом. Моем вишню, сушим и заполняем ею половину (минимум) емкости. Доливаем доверху водкой, кладем по чайной ложке (без верха) сахара на каждые пол-литра (хорошая вишня кисловата) и (важно!) берем на пол-литровую меру 5–6 косточек, разбиваем их молотком в тряпице, чтоб не разлетелись, и кладем в емкость. Немного синильной кислоты организму не повредит. Кстати, заспиртованная вишня упруга и хороша в пироги и в качестве аперитива или дижестива. (Ввернул-таки иностранные слова).

На смородине тоже хорошо.

Пропорция та же. И сахара столько же.

Аромат и привкус ягоды сохраняется.

Как и вишневка, дамам показана.

ОСЕНЬЮ

Терн. Его полно в сентябрьских садах. Напиток получается терпковатый, рубинового цвета и способствует выпиванию не залпом, а глотками. Эти водки, как и летние вишня со смородиной, набирают красоту к зиме. Не торопитесь.

ЗИМОЙ. СЕЙЧАС

Я предлагаю вам испытанный, не только на себе, отбор напитков.

Клюковка известна во многих домах. Она, несмотря на свой сладковатый вкус, легка на подъем рюмки и, напротив, показана и мужчинам. В замороженном виде ягода продается в магазинах и на рынках бывает. НО! Будьте внимательны — ​нужна не окультуренная, а дикая клюква. У нее тоньше кожица, она темного, почти бордового цвета, мельче и легко мнется.

Если хотите, чтобы было вкусно, на литр водки возьмите половину килограмма ягоды, разморозьте и растолките до кашицы, всыпьте туда четыре столовых ложки сахара. Перемешайте хорошенько и влейте в емкость (хоть бы в кастрюлю) один литр водки. Опять перемешайте и плотно закройте. Можно фольгой. Пусть стоит пару дней, набирается вкуса. Процедите через недорогой капроновый чулок, и сразу можно угощаться.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

А теперь своего рода политбюро напитков, которые вы и вправду выбираете сами.

Печеная(!) рябина. В сентябре, октябре, а можно и в декабре, найдите в лесу или саду рябину! То, что она схвачена морозом, даже хорошо. Оберите ягоду, оставив на верхушках гроздья птицам (тоже люди). Очистите от веточек. Положите в морозильник, если в ваших палестинах мороза еще не было. Достаньте через денек. Помойте. Высушите. Высыпьте в глубокий противень и отправьте в духовку. Печь желательно до появления сока, но не перебарщивать, чтобы ягода не сморщилась. Все до последней капли сока помещаете в избранную емкость, заполнив ее минимум на треть, а лучше больше — ​почти до половины, и заливайте водкой, добавив на каждые пол-литра чайную без верха ложку сахара.

Теперь терпите месяц! Воздастся!

Nota bene!

Все мы слабы. Как ни прекрасны на цвет и запах предлагаемые вниманию настойки, мы их будем, не дожидаясь полной зрелости, отпивать. Не кручиньтесь! Помаленьку можно доливать, некоторое время обманывая себя. В вашей воле слить первый завод и заполнить емкость купажом второй раз, создав копию. Настаивать должно дольше, и она даже будет радовать вкусом гостей, которые не пробовали оригинал.

И, наконец!!!

Шпрехшталмейстер в бабочке и цилиндре выходит к микрофону и голосом, не вызывающим сомнения в искренности, объявляет:

— Впервые на арене! Мировая премьера! Небывалый, радостный для живой публики трюк! Наше, как говорится, know how!

ВОДКА, НАСТОЯННАЯ НА СУХИХ БЕЛЫХ ГРИБАХ

Последним делюсь с тобой, дорогой читатель. Для себя хранил. Теперь за душой ничего. The rest is silence!***

Это изделие, доброжелательный читатель мой, неоценимо внесло посильный вклад в мировой продукт радости (авторская заявка оформлена в «Новой газете» 23 мая 2019 года). Водка более чем успешно прошла стендовые и ходовые испытания (которые длились годы) прежде всего на авторе, а затем — ​на группе добровольцев, часть из которых я называю с радостью:

академики Валентин Янин и Андрей Зализняк (они были первыми), кровельщик-энциклопедист Иван Духин, президент Михаил Горбачев, Юрий Шевчук, Андрей Битов, Юрий Норштейн, Отар Иоселиани, Юлий Ким, Римас Туминас, Дмитрий Муратов (заслуженный испытатель), Андрей Макаревич, Александр Ширвиндт, художники Борис Жутовский и Петр Саруханов, Андрей Казьмин, Вадим Абдрашитов, Михаил Жванецкий, Сергей Юрский, Михаил Мишин, академик Александр Коновалов, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский, доктор Алексей Свет, друг Собакин, академик Дмитрий Пушкарь, Сергей Адамович Ковалев, профессор Владимир Алекси-Месхишвили, Эдуард Кочергин, Георгий Франгулян, Борис Мессерер… Список прерываю по настоянию редактора из экономии газетной площади. Далее следуют… Женщины не названы из природного чувства такта. Все здравствующие чувствуют себя лучше прежнего и с нетерпением ждут новых испытаний.

Итак. Хорошие сухие белые грибы насыпаете ровным слоем, чтобы они покрыли дно емкости. Ею может быть любая банка с завинчивающейся крышкой. Хороший объем 1,5 литра, но можно и больше. На грибы бросаете 5–10 горошин черного перца и 2–3 гвоздики. Заливаете водкой. Закрываете крышкой.

И всё-ё!

Готово будет через 4–5 дней. Но стоять может хоть год (ценю вашу ироническую улыбку. Но говорю о теоретической возможности).

В чем секрет. Кроме вкуса (словно ты выпил и закусил грибочком, не нарушая — ​по Иоселиани — ​экологию желудка продуктами питания), «грибной сок» сохраняет крепость 40 градусов, хотя пьется легко и, главное, начисто лишен сивушных и других вредных примесей, вызывающих наутро желание немедленно начать новую жизнь.

Гриб — ​мощный абсорбент. Он собирает в себя всякую гадость (как политические программы на телевидении). Вспомните запреты даже в удаленных от Чернобыля районах ломать грибы, поскольку они впитывали радиацию. Отработанные белые надо выбросить, а прекрасную настойку слабо коричневого цвета употребить в радость.

A propos. Позвонил испытатель Собакин, просветленный рекомендованным продуктом, и прямо с утра внес мне законопроект, по которому всех депутатов обеих палат и телекомментаторов подлежит кормить сухими белыми грибами, чтобы они абсорбировали переполняющую фигурантов политическую сивуху и не отравляли атмосферу страны пропагандистским перегаром.

Я налил, выпил и сказал: одобряю!

С Новым годом, без сивухи!

Юрий Рост

Новая газета

*Не пора ли выпить (лат.)

**Ящик (укр.)

***Дальше тишина (англ.) Шекспир. «Гамлет»

Источник: Новая газета

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