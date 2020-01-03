«Легенди Черівнолісся». Вышел тизер украинского фэнтези-фильма. Видео

видео
Видео: Good Morning Films / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Телеведущая Алена Водонаева, чей «Инстаграм» насчитывает более двух миллионов подписчиков, на своей странице в рубрике «Вопрос-ответ» часто общается с поклонниками. В этот раз в адрес блюстительницы женских талий снова посыпались вопросы о диетах и спорте.На комментарий одной из читательниц о подходе к тренировкам фитнес-блогера Виктории Боровской, Алена Водонаева ответила резко. «Развелось ваших гуру. Суть одна […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе / 24 декабря
- Столкновения под Радой — В ход пошли газ и камни, количество пострадавших увеличилось / 17 декабря
- Мнение: Юань vs доллар — схватка на мировом финансовом ринге / 24 ноября
- Мнение: Об уснувшем фавне и других античных скульптурах / 20 декабря
- Юлия Высоцкая рассказала о секретах семейной гармонии / 2 января
- Мнение: США: Женщина через суд запретила отцу одевать на сына мужскую одежду / 20 декабря
- Лунная пыль может убить астронавтов электрическим током / 24 декабря
- В Forbes оценили новейшую российскую подлодку / 13 декабря