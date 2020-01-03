Рухани заявил, что Иран отомстит США за убийство Сулеймани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «великий народ Ирана и другие свободные страны региона» отомстят США за убийство командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Ирана.
По словам Рухани, смерть Сулеймани удвоила решимости иранцев «противостоять жадности США» и защищать исламские ценности.
«Без сомнения, этот трусливый и порочный акт является еще одним признаком разочарования, неудовлетворенности и беспомощности США в регионе… Нет сомнений в том, что великая нация Ирана и другие свободные страны региона отомстят Америке за это ужасное преступление», – подчеркнул Рухани.
В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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