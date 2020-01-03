ГБР проведет полный аудит своей деятельности

Госбюро расследований отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей деятельности. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба ГБР.

«В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Бюро. Госаудитслужбой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законность проведения государственных закупок», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что НАГС проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства и соблюдение ГБР общих требований соблюдения Закона Украины «О государственной службе».

Кроме этого, Государственное бюро расследований рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ведомства.

«После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведения аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР», – заявила врио директора ГБР Ирина Венедиктова

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года в ГБР заявили о начале работы ведомства.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году.

3 января стало известно, что Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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