Американский блогер «вышла замуж» за Брэда Питта

Блогер из США Триша Пэйтас пояснила о своей свадьбе с Бредом Питтом. Девушка, как оказалось, тайно вышла замуж за знаменитого артиста, вернее, за его картонную копию.

Свадьба блогера с кумиром миллионов прошла в Лас-Вегасе, как порядочная девушка, мисс Пэйтас заблаговременно пояснила о помолвке с голливудской звездой. Соответствующее видео появилось на ее странице в YouTube, далее будущая «миссис» постоянно напоминала подписчикам профиля о грядущем торжестве. Причем будущая невеста даже обратилась к зрителям с просьбой сообщить ее бывшему жениху о том, за какого парня теперь выходит замуж его экс-подруга. Причем имени избранника она не указывала, сообщая только о том, что ее будущий муж знаменит и богат. Такие же заявления блогер публиковала и в соцсетях.

Стоит отметить, что блогер и ранее размещала иронические публикации, потому ее аудитория в основном скептически отнеслась к предстоящей свадьбе, считая ее не более, чем розыгрышем. Все раскрылось после того, как в Сети появилось «официальное видео бракосочетания», которое выложила на YouTube сама Пэйтас. На нем видно, как девушка в подвенечном платье идет к алтарю под ручку со своей мамой. Там в ожидании церемонии уже стоит сам Бред Питт, однако, не настоящий, а сделанная из картона фигура звезды.

Все время, в которое пастор зачитывал свадебные клятвы жениха и невесты, девушка с любовью смотрела в глаза своему картонному избраннику. После девушка призналась, что ее мечта сбылась, она нашла того, кто будет верен ей, и не станет осуждать за ее многочисленные странности. Была на удивительной свадьбе и подружка невесты, именно она произнесла заветное «Да» от имени Бреда Питта. Церемония закончилась торжественным поцелуем и песней диджея Бруно Марса. После мероприятия девушка не станет сжигать фигуру «мужа», и сохранит ее как память.

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