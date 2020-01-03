Дизайнеры интерьеров назвали 10 вещей, которые лучше убрать из квартиры

Известные дизайнеры интерьеров назвали 10 вещей, которые делают дома и квартиры неуютными. По мнению экспертов, их лучше убрать, чтобы гости захотели подольше задержаться и не покинуть жилье немедленно.

По мнению дизайнеров интерьеров, наличие разнообразных рюшей и оборок делает квартиру «приторно-сладкой и липкой». Поэтому они советуют избавиться от розовых стен, текстиля с оборками на ламбрекенах и покрывалах, диванных подушек с цветочками. Все это способно превратить жилье в «кукольный домик». Если в доме нет ребенка, то весьма странно выглядят многочисленные плюшевые игрушки на кровати. Дизайнеры настаивают на том, чтобы синтетические зверушки, которые собирают пыль, были отданы тем, кому они действительно подходят по возрасту.

Нелепо выглядят искусственные растения в горшках, особенно, если они уже давно выцвели. Складывается впечатление, что хозяева дома «уже давно сдались и живут без надежды». Казалось бы, тут на помощь могут прийти вдохновляющие цитаты, развешенные по дому. Действительно, в трудных ситуациях надписи могут поддержать, но со временем они начнут «мозолить глаза». Гости, которые придут в квартиру, могут даже воспринять их как крик о помощи.

Негативно дизайнеры интерьеров относятся и к фотографиям в рамках. Они призывают не жить прошлым и не расставлять бесконечное количество снимков на комоде. То же самое касается парфюмерии и косметики, которым в гостиной не место. Лучше их хранить в шкафчике в ванной или в тумбочке в спальне. Мужчины, планирующие прийти в дом к женщине, будут не в восторге от наличия больше двух кошек и коллекции кукол. От игрушек лучше избавиться, особенно это касается одиноких девушек, еще не встретивших свою вторую половинку.

Последнее, от чего просят избавиться дизайнеры интерьеров – это чехлы на крышку унитаза. Плюшевые или вязаные комплекты выглядят не очень привлекательно и нарушают правила гигиены, так как под ободком унитаза сосредотачивается множество бактерий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Благодаря исследованиям в Университете Квинсленда новое иммунотерапевтическое лечение спасло собаку от редкого типа рака. У ротвейлера был диагностирован рак с Т-клеточной лимфомой в декабре 2017 года и, по прогнозам ветеринаров, ему оставалось жить три месяца. Доктор Рейчел Аллавена из UQ и ветеринар Анника Окса, включила Гриффина в медицинское испытание, которое помогло приблизительно 30 процентам собак, […]