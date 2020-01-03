«Ваша энергия — супер!»: 84-летняя Светлана Дружинина гуляет босиком по снегу

Актриса Светлана Дружинина выглядит гораздо моложе своего возраста и удивляет энергичностью. В 84 года она гуляет босиком по снегу, любит баню и предпочитает активный образ жизни.

Чтобы поздравить всех поклонников с наступающим Новым годом, знаменитость совершила снежную прогулку на фоне елки-красавицы. Актриса и режиссер пожелала всем прибавления в семействе, так как главный символ отличается хорошей способностью к размножению и помогает улучшать демографию. Тащить все в норку поможет трудолюбие, а год обещает быть добрым и хлопотливым. Долголетия и счастья желает всем Светлана Дружинина.

Поклонники заахали от восхищения при виде босоногого кумира. У некоторых перехватило дыхание, и вместо слов появились только восклицательные знаки. «Супер-женщина, само совершенство, молодец!», «Ваша энергия — супер!» — на разные лады повторяли свой восторг почитатели непревзойденного таланта Дружининой.

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