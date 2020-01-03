Мнение: Как Путин простой народ обманул

Все режимоборцы торжествующе, со слезами счастья на глазах, вспоминают обещание режима от 2008 года сделать всем к 2020-му зарплату в 2700 баксов. Дескать, опять Путин простой народ обманул. Естественно, наши "правые" дурачки не прошли мимо.

В качестве доказательства — текст в "Российской газете", даже два, один — мартовский, другой -октябрьский.

Откуда там эти 2700 баксов взялись? Скорее всего, речь идет о черновиках Концепции, об обсуждаемых на протяжении длительного периода параметрах. Вот здесь, например, как раз упоминается та самая заработная плата в 2020 году.

Однако, в итоговый документ этот показатель вошел в совсем другом виде. Открываем официальный текст, утвержденный постановлением Правительства, — Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, и читаем:

"Ежегодный рост заработной платы в 2011-2020 гг. составит 7,6-9,7%, в целом в экономике к 2020 году она возрастет по сравнению с 2007 годом в 3,3 раза".

Яндекс вам оперативно найдет, что в 2007 году средняя зарплата составляла 13 593 рублей. В этом ожидается в районе 45 тысяч, чуть больше.

Как верно кто-то написал в интернете: "здоровые мужики, которые стенают, где мои 2700 баксов и почему Путин мне их не дал — это позор и днище, рафинированное инфантильное болото. Как можно себя так не уважать…"

Источник: Конт

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