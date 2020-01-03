Мнение: Возвращение рентгенолога, запустение Лондонграда и купание в проруби

1. В недавнем прошлом считалось, что проще всего переехать из России за рубеж врачам. Мол, медицина на Западе дорогая, специалистов не хватает, платят там много, а образование в России хорошее. Пожалуй, в конце 1980-х и в 1990-х годах действительно было так, и эмиграция для медицинского персонала имела смысл. Но уже в 2000-е годы ситуация изменилась. Характерную историю врача-эмигранта приводит monetam:

https://monetam.livejournal.com/1230358.html

Я «свалил из этой страны» в июне 2000-го, когда Путин был лишь полгода президентом. Здесь было плохо, тяжело, бедно. И прожил там 7 лет.

Там было ещё хуже – я пахал тяжело и физически по 16-18 часов в сутки, неделями и месяцами без выходных. В редкие дни отдыха я валялся и тупо смотрел в потолок. Мне не нужны были ни море, ни пальмы, ни фрукты. А когда включал телевизор, то смотрел российские каналы и видел, что в России становится лучше и лучше – закончилась Чеченская война, люди стали ездить по заграницам, пусть в основном в Турцию и Египет, на улицах появлялось всё больше и больше новых иностранных машин, у людей в руках – мобильные телефоны.

Пару раз летал в Россию повидаться с мамой. Я видел своими глазами, что страна постепенно преображается, и на этом фоне «преимущества» западной жизни становились всё более унылыми. Ну а мама каждый раз умоляла вернуться. И, в конце концов, я созрел. И ни на секунду, ни на минуту не пожалел.

Россия будто бы ждала меня – в медицину почти с ходу ввернулся, переучился на рентгенолога, встретил Таню. А ещё из меня просто полился творческий креатив – снова стал писать стихи, шутки, анекдоты сочинять. Будто был долгие годы на голодном пайке в чужой языковой среде, а потом дорвался до щедрого и родного русского стола-языка.

Росли доходы, постоянно повышалась зарплата, мы меняли квартиры, машины, каждый раз улучшая их, стали тоже ездить за рубеж. Ходить в рестораны, покупать в магазин многое, о чём раньше и мечтать не могли. И всё это произошло и происходит в период правления Путина.

Я простой обычный врач, не политик, не эксперт и аналитик, я просто живу, вижу и чувствую, что все эти годы жизнь становится лучше и лучше, в большинстве областей и сфер. Просто живу в этом, просто вижу, просто чувствую. И даже наверно, острее многих, ибо мне есть, с чем сравнить.

И что мне прикажете делать, орать: долой Путина, долой ту жизнь, в которой я живу?! Где логика, или я совсем конченый идиот? Может, могло бы быть и ещё лучше и прекрасней, я не знаю. Но то, что есть сейчас, те реалии, что окружают меня, вполне комфортны и достаточны для современного человека, остальное – любовь, общение, интересные занятия и увлечения – это уже его личные проблемы и заботы, никакими президентскими указами и государственными программами за него самого не решишь.

И таких как я не единицы, не десятки, не какие-то доли процента, таких много. Хотя конечно, есть и бедные, и нищие, и инвалиды, и одинокие старики. Как и в любой стране, впрочем. Но их стало гораздо, гораздо меньше, чем в тех же пресловутых девяностых. Ладно. Говорить много можно, я просто сравнил было и стало: с двадцатилетием у руля, президент!

2. Лондонград пустеет. Раскулачивание «русских олигархов» – обеспеченных людей из России, которые не могут объяснить происхождение своих капиталов, – а также таинственные отравления русских эмигрантов возымели свой эффект. Россияне либо бегут из Великобритании, либо пытаются скрывать своё происхождение. Соответствующую статистику приводит genby:

https://genby.livejournal.com/808148.html

Британия продолжает терять русское население. Всего в Британии осталось 43 000 родившихся в России. Из них в Лондоне живут 16 000:

В 2016 в Британии жило 66 000 родившихся в России.

В 2017 в Британии жило 54 000 родившихся в России.

В 2018 в Британии жило 47 000 родившихся в России.

В 2019 в Британии жило 43 000 родившихся в России.

3. На 9gag разместили видео наших крещенских купаний в проруби. Иностранцы восхищаются русскими и удивляются, как вода умудряется оставаться жидкой при температуре ниже нуля:

https://9gag.com/gag/a0R6gXQ

Некоторые даже собираются приехать в Россию, чтобы лично окунуться в прорубь, однако, думаю, на этот год их планы сбудутся навряд ли — простому туристу не так-то просто получить русскую визу.

Источник: Место для дискуссий

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