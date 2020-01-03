Макрон позвонил Путину из-за убийства американцами Сулеймани

По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Стороны высказали озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, сообщили в Кремле.
«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
Также они обсудили обмен между республиками Донбасса и Киевом, урегулирование в Ливии и выполнение российско-турецких договоренностей по Идлибу.
В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, был убит генерал КСИР Ирана Касем Сулеймани.
Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, Турция сообщила о риске усиления нестабильности в регионе.
Действия Вашингтона поддержал Израиль.
Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за гибель Сулеймани.
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в связи с убийством иранского генерала.
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