Макрон позвонил Путину из-за убийства американцами Сулеймани

03.01.2020, 16:58, Новости дня

По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Стороны высказали озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, сообщили в Кремле.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Также они обсудили обмен между республиками Донбасса и Киевом, урегулирование в Ливии и выполнение российско-турецких договоренностей по Идлибу.

В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, был убит генерал КСИР Ирана Касем Сулеймани.

Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, Турция сообщила о риске усиления нестабильности в регионе.

Действия Вашингтона поддержал Израиль.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за гибель Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в связи с убийством иранского генерала.



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