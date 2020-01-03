Макрон позвонил Путину из-за убийства американцами Сулеймани

По инициативе Парижа состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Стороны высказали озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара, сообщили в Кремле.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Также они обсудили обмен между республиками Донбасса и Киевом, урегулирование в Ливии и выполнение российско-турецких договоренностей по Идлибу.

В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, был убит генерал КСИР Ирана Касем Сулеймани.

Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, Турция сообщила о риске усиления нестабильности в регионе.

Действия Вашингтона поддержал Израиль.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за гибель Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в связи с убийством иранского генерала.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство юстиции США опубликовало новые материалы ФБР по «российскому делу» Роберта Мюллера, которые включают в себя допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Документ на 356 страниц опубликовал BuzzFeed. В нем, в частности, содержатся новые показания, которые дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе, о встрече […]