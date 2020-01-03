Сотни тысяч иранцев вышли на улицы с требованиями отомстить США за смерть генерала Сулеймани

Сотни тысяч жителей Ирана вышли на улицы городов после пятничной молитвы, требуя возмездия за смерть командующего спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Об этом сообщают телеканал Press TV, государственное иранское информационное агентство IRNA и другие СМИ.

Демонстрации проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе, а также на родине погибшего военачальника Кермане и других городах.

Люди несут портреты погибшего генерала, скандируют лозунги в поддержку шиитов Ирака, сжигают американские флаги и выкрикивают: «Ось зла — Америка!», «Смерть Америке!», «Смерть Израилю!».

Тегеран уже официально обвинил США в «акте международного терроризма», пообещав отомстить за смерть 62-летнего генерала, который был весьма крупной фигурой в иранском руководстве и имел репутацию «серого кардинала» военно-политических акций иранских сил на Ближнем Востоке.

В стране объявлен трехдневный траур.

Напомним, глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

По данным источников АР, Сулеймани прибыл в Багдад либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие. По информации агентства, гибель Сулеймани «может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов».

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

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