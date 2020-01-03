Воспитательница швырнула ребенка на репетиции утренника в детсаду под стол

В детском саду №8 в Арске в Татарстане воспитательница швырнула ребенка под стол во время репетиции утренника на Новый год.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, что ребенок отошел от круга, женщина подошла к нему и грубо толкнула, в результате чего мальчик оказался под столом. Воспитательница посадила его на стул, предварительно надавав подзатыльников, информирует 360tv.
В детском саду №8 в Арске не стали комментировать ситуацию — сотрудница заявила, что это не ее компетенция.
«Мы ничего не знаем, это не наша компетенция. Мы ничего не знаем, мы все отдыхаем в праздничные дни. Знают только руководители. Это было все перед праздниками», – сказала она.
СМИ сообщают, что ребенка опрокинула не воспитательница, а музыкальный работник, работавшая по совместительству. Ее уже уволили, заявили в исполкоме района, также на время служебного расследования отстранили заведующую детским садом.
Проверку ведет в том числе прокуратура.
В декабре сообщалось, что в Челябинске воспитанникам детсада выдали просроченные новогодние подарки.
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