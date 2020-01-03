В Сети показали тизер нового Citroen с перпендикулярной парковкой

Представитель французского автопрома компания Citroen готовится вскоре представит серийную версию электрокара Ami One. Тизер ожидаемой новинки с перпендикулярной парковкой недавно появился в Сети.

Концепт компактной модели Ami One от Citroen впервые презентовали на мотор-шоу в Женеве в минувшем году. Электрокар имеет небольшие параметры, к примеру, в длину — около 2,5 метров, что позволяет водителю свободно парковаться перпендикулярно тротуару. На данный момент известно, что дебют серийной версии запланировано должен состояться на специальном мероприятии в Париже в конце февраля текущего года, но уже сейчас экстерьер электрокара можно оценить на обнародованном тизере.

Ранее сообщалось, что Citroen Ami One максимально развивает не более 45 км/ч, а длительность езды на электротяге – до сотни километров. Водителем электрокара может стать любой житель старше 16 лет, но только в том случае, если это не противоречит действующему законодательству определённого государства.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Благодаря исследованиям в Университете Квинсленда новое иммунотерапевтическое лечение спасло собаку от редкого типа рака. У ротвейлера был диагностирован рак с Т-клеточной лимфомой в декабре 2017 года и, по прогнозам ветеринаров, ему оставалось жить три месяца. Доктор Рейчел Аллавена из UQ и ветеринар Анника Окса, включила Гриффина в медицинское испытание, которое помогло приблизительно 30 процентам собак, […]