В Сети показали тизер нового Citroen с перпендикулярной парковкой

Представитель французского автопрома компания Citroen готовится вскоре представит серийную версию электрокара Ami One. Тизер ожидаемой новинки с перпендикулярной парковкой недавно появился в Сети.
Концепт компактной модели Ami One от Citroen впервые презентовали на мотор-шоу в Женеве в минувшем году. Электрокар имеет небольшие параметры, к примеру, в длину — около 2,5 метров, что позволяет водителю свободно парковаться перпендикулярно тротуару. На данный момент известно, что дебют серийной версии запланировано должен состояться на специальном мероприятии в Париже в конце февраля текущего года, но уже сейчас экстерьер электрокара можно оценить на обнародованном тизере.
Ранее сообщалось, что Citroen Ami One максимально развивает не более 45 км/ч, а длительность езды на электротяге – до сотни километров. Водителем электрокара может стать любой житель старше 16 лет, но только в том случае, если это не противоречит действующему законодательству определённого государства.
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