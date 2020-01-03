Эксперты-диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на похудение

Эксперты в области диетологии развенчали популярный миф о необходимости пить много воды при желании похудеть. Оказалось, что на самом деле количество потребленной жидкости не имеет настолько сильного влияния на результат диеты.

Часто среди рекомендаций по снижению веса можно встретить советы употреблять определенное количество жидкости. Желающие похудеть систематически через определенное время пьют воду и всюду за собою носят бутылочки. Однако все это не влияет на процесс уменьшения количества жировых клеток в организме, заверяют специалисты по питанию.

Эксперты отмечают, нет никакого смысла выпивать в сутки порядка 2 литров воды. На самом деле в организм должна поступать жидкость в любом виде, всего необходимо на один килограмм массы тела 30 миллилитров жидкости в виде как напитков, так и тех же бульонов и даже сочных фруктов, ягод и овощей.

Также следует ориентироваться на сигналы организма. Так, светлый свет мочи, упругость кожи, говорит о том, что влаги в организме хватает. Не имеет научных оснований и совет пить натощак стакан воды. Это не отражается на накоплении жиров, однако, влияет на желудочно-кишечный тракт, активизируя его. Для похудения можно употреблять воду перед приемом пищи, однако вода не сожжет жиры, а лишь поможет не переесть во время завтрака, обеда или ужина.

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