«Зажать эту красоту было бы преступлением»: Рита Дакота поделилась новогодними фото с дочерью Мией

Рита Дакота пояснила Instagram-подписчикам, что у нее наступил долгожданный отпуск, который она проводит на Бали. Однако певица решила порадовать поклонников совместными новогодними фото с дочерью Мией, так как считает преступлением «зажимать их».

«Я сижу сейчас в топе с голым животом на веранде красивейшего места на Бали и смотрю на пальму, жмурюсь от удовольствия и планирую сейчас на океан», — написала Рита Дакота в посте под красочными снимками, где она запечатлена у нарядной елки в компании своей маленькой дочери. Знаменитость, даже находясь на отдыхе в жарком регионе, не смогла не поделиться «заключительными в этом сезоне» новогодними кадрами с Мией. «Зажать эту красоту было бы преступлением», — уверена артистка.

Дакота пожелала всем поклонникам счастливого начала года и заявила, что «временно уходит в астрал», пообещав скоро вернуться. Фолловеры поздравили звезду с новогодними праздниками и выразили надежду, что она хорошо отдохнет в отпуске и наберется сил для новых свершений в творчестве.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota) 3 Янв 2020 в 1:26 PST

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