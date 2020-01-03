Беременная третьим ребенком Рафаэли показала подборку фото в купальнике

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram подборку снимков в купальнике.
«У меня есть несколько удивительных фотографий, чтобы показать их детям однажды. И вам, ребята», – написала она.
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Thanks to @eyalnevo I have some amazing pictures to show my kids one day .. * and you guys 😉
Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.
Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра у них есть две дочери: трехлетняя Лив и двухлетняя Эль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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