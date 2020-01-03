Дима Билан поздравил Яну Рудковскую с юбилеем: «Ты космос»

Дима Билан нежно поздравил Яну Рудковскую с 45-летним юбилеем. Соответствующий пост певец разместил в микроблоге Instagram.
2 января Рудковская получила много комплиментов и поздравлений, на которые ее родные, коллеги и фанаты в этом году не поскупились. В соцсетях успели отметиться Светлана Лобода и Максим Галкин. Билан тоже не забыл про своего продюсера, открывшего в нем массу талантов.
Певец опубликовал снимок, на котором запечатлен с Рудковской, облаченной в полупрозрачное длинное платье. Артист старался быть лаконичным и красноречивым, поэтому его поздравление получилось нежным, добрым, душевным.
«Дорогая, с днем рождения! Ты — просто космос, редкий человек, прекрасная подруга и мама! Люблю тебя!» — написал Билан.
Рудковскую связывает с певцом работа и многолетняя дружба. В прошлом между ними были романтические отношения, которые могли перерасти в брак, если бы продюсер не встретила Евгения Плющенко.
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Последнее: Дима Билан нежно поздравил Яну Рудковскую с 45-летним юбилеем. Соответствующий пост певец разместил в микроблоге Instagram. 2 января Рудковская получила много комплиментов и поздравлений, на которые ее родные, коллеги и фанаты в этом году не поскупились. В соцсетях успели отметиться Светлана Лобода и Максим Галкин. Билан тоже не забыл про своего продюсера, открывшего в нем […]
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