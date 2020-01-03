В Калининграде создадут продолжение комедии «Любовь и голуби»

В театре Калининграда поставят продолжение комедии «Любовь и голуби». Постановка станет прямым продолжением сюжета, который описан в известном фильме.

Одна из самых популярных кинокомедий советского производства получит продолжение уже в 2020 году. В областном драматическом театре Калининграда планируют поставить пьесу «Когда голуби улетели». Об этом пояснил художественный руководитель Михаил Андреев. Драматург Дмитрий Минченок подготовил сценарий для премьерной постановки. Право руководить процессом получил режиссер Михаил Салес.



В театре планируются и другие новинки. В новом году стартует работа над спектаклем «тайны Парижа», основой для него стала детективная новелла Гофмана. Мотивы этого произведения вдохновили калининградку, которая выбрала псевдоним Анна Бейнер, написать сценарий для постановки. Режиссером станет Леонид Алимов. К 75-летию Великой Победы планируется восстановление пьесы по произведению Марка Баринова. Сюжет будет рассказывать о послевоенных годах в Калининграде. К осени зрителям представят еще несколько премьер.

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