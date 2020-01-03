В ратуше французского города Дрьо произошла стрельба, есть погибший

3 января в центральной ратуше города Дрьо на севере Франции произошла стрельба. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает L’Écho Dreux.

Утром в зданию зашел вооруженный винтовкой мужчина и выстрелил в начальника одной из городских служб Ришара Бозона. Перед тем как выстрелить, злоумышленник попросил выйти чиновника, с которым в этот момент говорил Бозон.

После этого стрелок покончил жизнь самоубийством.

По данным журналистов, стрельбу в ратуше устроил муж директора по персоналу мэрии Дрьо. Причины происходящего «могут быть сентиментальными».

Раненый начальник службы находится в больнице с ранением бедра, угрозы его жизни нет, хотя потерял много крови.

На месте происшествия прибыло много полицейских, отмечает L’Écho Dreux, ратушу закрыли для посетителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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