Трамп выступил с заявлением после гибели Сулеймани

Президент США Дональд Трамп высказался относительно Ирана после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани, заявив, что Тегеран никогда не выигрывал войну, но и в переговорах никогда не проигрывал.
«Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!» – написал Трамп в своем Twitter.
До этого Трамп опубликовал в соцсети изображение американского флага. Никаких других комментариев по поводу гибели Сулеймани он не дал.
В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, убив генерала КСИР Ирана Сулеймани.
Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, в Турции заявили о риске усиления нестабильности в регионе. Израиль поддержал действия Вашингтона.
Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за гибель Сулеймани.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.
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