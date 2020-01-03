Трамп выступил с заявлением после гибели Сулеймани

Президент США Дональд Трамп высказался относительно Ирана после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани, заявив, что Тегеран никогда не выигрывал войну, но и в переговорах никогда не проигрывал.

«Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!» – написал Трамп в своем Twitter.

До этого Трамп опубликовал в соцсети изображение американского флага. Никаких других комментариев по поводу гибели Сулеймани он не дал.

В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, убив генерала КСИР Ирана Сулеймани.

Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, в Турции заявили о риске усиления нестабильности в регионе. Израиль поддержал действия Вашингтона.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за гибель Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.

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