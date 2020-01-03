Анна Пескова считает, что дочке рано смотреть фильмы с ее участием

Актриса Анна Пескова пояснила о своей личной жизни и «родстве» с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Звезда сериала «Тест на беременность» гордится своими ролями, однако считает, что маленькой дочке еще рано смотреть фильмы с ее участием.

Анна Пескова долгое время не афишировала рождение дочери, и сейчас она довольно редко публикует ее снимки. Со слов кинозвезды, после первого сезона популярного телечтива ее стали узнавать на улицах, у нее брали автографии и просили сфотографироваться с ней. При этом многие ассоциировали актрису с ее ролью, холодной и строгой красавицей Ингой Елизаровой. На самом деле, заверяет селебрити, она совсем не такая по характеру.

Что же касается воспитания дочери, то, как признается Пескова, она не хотела бы, чтобы малышка когда-либо узнала о том, что когда-то мама хотела бросить музыкальную школу. Ведь в последний раз плакать артистке пришлось именно из-за Насти, причем это были слезы счастья, селебрити растрогало признание в любви от девочки. Именно поэтому звезда уверена, что смотреть фильмы с участием мамы малышке пока рано. Для любящей родительницы давно вошло в привычку перед выходом из дома целовать дочку.

При этом, как признается актриса, если бы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был ей родственником, она бы скрывала это. Сейчас же она частенько подумывает о том, чтобы вернуться на сцену в качестве певицы, ведь еще в школе она нередко играла в мюзиклах.

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