Сергей Шнуров о воспитании детей: «У каждого человека фактически нет никого, кроме себя»

Отечественный рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в одном из недавних интервью высказался о воспитании детей. По мнению знаменитости, человек не может полностью посвящаться ребёнку, так как у каждого «фактически нет никого, кроме себя».

У Сергея Шнурова двое детей – 27-летняя дочь Серафима от брака с Марией Исмагиловой и 20-летний сын Аполлон, рождённый второй супругой Светланой Костицыной. Относительно воспитания подрастающего поколения у рок-исполнителя сложилось нетипичное мнение. К примеру, он уверен, что родители ни в коем случае не должны «всецело погружаться» в детей, поскольку, несмотря на все приложенные усилия, ребёнок в будущем может не «оправдать надежд», а мать и отец при этом начнут испытывать несостоятельность, считая, что жизнь прожита зря, и всё сделано неправильно.



По мнению Сергея Шнурова, человек может рассчитывать исключительно на себя, собственные силы и разум. То есть, у каждого должна быть голова на плечах, идеи и мировоззрение, а остальное – лишь «временные костыли», которые рано или поздно «вылетят из рук».

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Последнее: Отечественный рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в одном из недавних интервью высказался о воспитании детей. По мнению знаменитости, человек не может полностью посвящаться ребёнку, так как у каждого «фактически нет никого, кроме себя». У Сергея Шнурова двое детей – 27-летняя дочь Серафима от брака с Марией Исмагиловой и 20-летний сын Аполлон, рождённый второй супругой […]