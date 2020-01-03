«Кулинария»: Сергей Шнуров не считает бизнесом бургерные Тимати

03.01.2020, 16:21, Разное

Музыкант Сергей Шнуров не считает бизнесом бургерные Тимати и не хочет следовать подобному примеру. Успешная деятельность рэпера на кулинарном поприще вообще его не вдохновляет.
Для иллюстрации понятия «бизнес» Шнуров называет всемирно известные марки Tesla или с iPhone. Масштабы оборота своего коллеги артист считает «кулинарией» и просит не путать понятия. Очевидно, в представлениях лидера группы «Ленинград» также присутствует некоторая путаница, так как далее следует определение «сомнительный бизнес».

Ясность присутствует в рассказах Шнурова о вечеринках олигархов, на которых ему приходилось бывать. Случаи, когда за праздничные салюты платят миллионы рублей, изредка отмечаются, но в целом же размах сильно преувеличен. А меню с гастрономическими изысками в виде «свежеприготовленных балерин», по словам Сергея Шнурова, им замечены не были.



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