Бригада строителей испортила дорогостоящую сантехнику в таунхаусе Тани Терешиной

Таня Терешина пояснила о том, что с ужасом вспоминает время, когда в её таунхаусе был ремонт. Кроме того, что он совпал с периодом беременности певицы, не обошлось и без неприятностей: бригада строителей испортила дорогостоящую сантехнику в одной из ванных комнат.

Недавно Таня Терешина показала, как сейчас выглядит её дом, а также поделилась подробностями проведения ремонтных работ.

Оказалось, певица самостоятельно занималась созданием интерьера для каждой комнаты, а всю мебель приобретала в России. Спальня артистки выполнена в красных тонах. По её словам, в дневное время комната, благодаря солнечным лучам, мерцает разными оттенками, а вечером обретает романтическую атмосферу.

У семьи Терешиной уже появилось любимое место в доме — гостиная. Певица всегда хотела соединить её с кухней, организовав таким образом свободное пространство. Поэтому плита была размещена на острове, чтобы можно было заниматься готовкой и разговаривать с гостями. За ремонт в детской комнате супруги заплатили около двух миллионов рублей. В ней также есть кровать для няни.

Однако без неприятностей ремонт не обошёлся. «Одна из бригад испортила новую ванну. Установили ее и сливали туда цемент. Пришлось выкидывать сантехнику, ломать плитку на полу и пробивать слив, потому что он оказался закупорен намертво!» — пояснила певица во время интервью с корреспондентам издания «СтарХит».

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