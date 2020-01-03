Турция отреагировала на убийство Сулеймани

Нестабильность на Ближнем Востоке усилится из-за убийства американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани, сообщил МИД Турции.
«Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном в регионе. Очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против Касема Сулеймани и его окружения, усилит недоверие и нестабильность в регионе», – передает ТАСС заявление турецкого МИД.
В пятницу американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, был убит Сулеймани.
МИД РФ назвал убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США. Израиль поддержал действия Вашингтона.
Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала Сулеймани, ВС США привели в повышенную боевую готовность.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Нестабильность на Ближнем Востоке усилится из-за убийства американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани, сообщил МИД Турции. «Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном в регионе. Очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против Касема Сулеймани и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 62% украинцев положительно оценивают первые шаги Зеленского – опрос / 25 ноября
- Симоньян отреагировала на слова Стоуна о просмотре новостей только на RT / 13 декабря
- Сотрудники фонда Навального продали на аукционе рисунок ФСБ-шника, проводившего обыск у них в офисе / 27 декабря
- Делегация Крыма на форуме ООН выразила протест из-за нарушения прав крымских татар / 29 ноября
- Лавров рассказал о готовности Трампа вести диалог по проблемам в отношениях стран / 21 декабря
- Канделаки назвала три способа повысить интерес к русскому языку в мире / 28 ноября
- Число погибших в результате пожара в Одессе увеличилось до 10 – ГСЧС / 8 декабря
- Операторы связи закупили оборудование на 10 млрд рублей для «закона Яровой» / 10 декабря