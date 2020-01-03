Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, на котором его дети запечатлены играющими на улице в снегу в возрасте одного года.

«Пять лет назад», – написал он.

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5 лет назад * #елизаветагалкина #гарригалкин

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 2 Янв 2020 в 5:35 PST

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, на котором его дети запечатлены играющими на улице в снегу в возрасте одного года. «Пять лет назад», – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram 5 лет назад * #елизаветагалкина #гарригалкин Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 2 Янв 2020 в 5:35 PST Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 […]