Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, на котором его дети запечатлены играющими на улице в снегу в возрасте одного года.
«Пять лет назад», – написал он.
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5 лет назад * #елизаветагалкина #гарригалкин
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, на котором его дети запечатлены играющими на улице в снегу в возрасте одного года. «Пять лет назад», – написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram 5 лет назад * #елизаветагалкина #гарригалкин Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 2 Янв 2020 в 5:35 PST Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 […]
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