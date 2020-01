Помпео обсудил убийство Сулеймани с главами МИД Германии, Великобритании и Китая

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил ситуацию с ликвидацией американскими военными командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани с министрами иностранных дел Германии и Великобритании.

«Поговорил с [главой МИД Германии] Хайко Маасом по поводу решения [президента США] Дональда Трампа предпринять оборонительные действия и ликвидировать Касема Сулеймани. ФРГ тоже обеспокоена постоянными военными провокациями со стороны иранского режима. США по-прежнему настроены на деэскалацию», – написал Помпео в своем Twitter.

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump’s decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

В разговоре с главой британского МИД Домиником Раабом он поблагодарил союзников за поддержку.

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Помпео также рассказал о телефонном разговоре на тему ликвидации Сулеймани с главой внешнеполитического ведомства Китая Ян Цзечи.

I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump’s decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

