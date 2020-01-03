Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия на фоне остановки поставок российской нефти временно приостановила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ, сообщили в концерне «Белнефтехим».
«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», – передает сообщение компании ТАСС.
Ранее стало известно, что РФ с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Транзит нефти в Европу продолжен, сообщили в «Укртранснафте» и в польской PERN.
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Последнее: Белоруссия на фоне остановки поставок российской нефти временно приостановила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ, сообщили в концерне «Белнефтехим». «Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», – передает сообщение компании ТАСС. Ранее стало известно, что РФ с 1 января […]
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