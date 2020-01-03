Мнения: Убийство Сулеймани поднимает ставки

На наших глазах развивается драма под названием «многополярный мир». Турбулентность военно-политических и военно-стратегических событий нарастает. И сверхдержавы, и крупные страны, и региональные игроки всё чаще тестируют пределы своих возможностей в новых условиях.

На наших глазах развивается драма под названием «многополярный мир». Турбулентность военно-политических и военно-стратегических событий нарастает. И сверхдержавы, и крупные страны, и региональные игроки всё чаще тестируют пределы своих возможностей в новых условиях.

Причём США зачастую выступают инициатором фактического применения новых «правил игры», которые считались в эпоху холодной войны недопустимыми: санкции против всех и вся по любому поводу, проекция положений американского законодательства на весь мир, прямые и неприкрытые угрозы частным компаниям и государственным структурам (лицам) третьих стран, применение ВС США на территориях (в воздушном пространстве) третьих стран без их разрешения и т.п. В этом ряду убийство 2 января 2020 года иранского военачальника генерала Сулеймани на территории Ирака ударом с американского беспилотника MQ-9 Reaper кажется незначительным шагом по расширению «новых правил».

На самом деле это решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны, члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Убит «на основании» подозрений, сформулированных американским разведсообществом. Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака.

Это не подковёрная борьба спецслужб. США открыто говорят об «акте возмездия» и более того – гордятся своим «достижением». Это тестирование реакции мирового сообщества в целом и иранского руководства в частности: «мы так можем, а вы даже не пробуйте действовать также, иначе пожалеете». После провалов с «нагибанием» КНДР, Венесуэлы и Сирии, потерей контроля над ситуацией в Афганистане, «сдачи» Ирака проиранским силам, американское руководство, видимо, решило поднять ставки.

Если Иран в ответ на действия США также поднимет ставки (а спектр возможных ответных операций весьма широк), нас ждёт жаркое начало нового десятилетия XXI-го века.

Есть у меня карта со всеми военными объектами США в регионе. Возможно, что она вскоре станет востребованной.

Источник: Facebook Виктора Мураховского

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Иран

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