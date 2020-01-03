Российские тюремщики утверждают, что крымчанин Приходько не просил о встрече со священником в СИЗО

Арестованный в аннексированном Крыму украинский активист Олег Приходько не просил о свидании со священником. Об этом 3 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
В ведомстве добавили, что 26 декабря следственный изолятор посещал помощник начальника УФСИН в Крыму и Севастополе по работе с верующими протоиерей Роман Цуркан. На момент визита отца от Приходько заявлений не поступало.
В ФСИН заверили, что если Приходько заявит о желании встретится со священником, то ему организуют такое свидание.
2 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой обеспечить соблюдение права Приходько на свидание со священником.
Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).
Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.
В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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