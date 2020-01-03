Лори Бристоу завершил работу послом Британии в России

03.01.2020, 16:05, Новости дня

Британский дипломат Лори Бристоу в пятницу завершил четырехлетнюю миссию в качестве посла Великобритании в России.

В преддверии своего отъезда из РФ он назвал работу в Москве «привилегией», а также признался, что согласился бы на то, чтобы провести здесь еще четыре года, передает РИА «Новости».

В Москву он прибыл в 2016 году, однако с 2007 по 2010 год уже занимал должность замглавы британской дипмиссии. В РФ много путешествовал, проводил летний отпуск на Камчатке, посещал Сахалин, несколько раз бывал в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На альте исполнял произведения Моцарта вместе с молодыми музыкантами российско-британского фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича.

Информации о последующих планах Бристоу пока нет.

Бристоу заявил об уходе с поста посла Британии в РФ летом этого года. Сообщалось, что его место займет 52-летняя дипломат Дебора Броннерт.

Позже Лори Бристоу признался, что ему нравится Россия, а самым большим сюрпризом назвал факт готовности россиян к сотрудничеству по самым разным темам.



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Последнее: Британский дипломат Лори Бристоу в пятницу завершил четырехлетнюю миссию в качестве посла Великобритании в России. В преддверии своего отъезда из РФ он назвал работу в Москве «привилегией», а также признался, что согласился бы на то, чтобы провести здесь еще четыре года, передает РИА «Новости». В Москву он прибыл в 2016 году, однако с 2007 по […]

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