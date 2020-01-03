Samsung готовится представить гнущийся в двух направлениях телевизор

Компания Samsung Electronics подала в патентное Ведомство США документы на производство необычного телевизора, способного менять форму. Новое гнущееся устройство южнокорейский бренд может представить на выставке CES 2020.

По информации LetsGoDigital, новый телевизор Samsung можно будет использовать с плоским экраном, но пользователю предоставляется возможность его изгибать, причем в двух направлениях – внутрь и наружу. Согласно патентной документации, аппарат оснастят OLED-матрицей из органических соединений, обладающей широким диапазоном контрастности и яркости. Экран может похвастаться экономностью в плане потребления энергии и технологией MicroLED, предполагающей высокую степень самоизлучения благодаря светодиодам.

Зарегистрированный Samsung логотип гласит, что покупатель получит технологию, призванную изменить отношение к подобным девайсам. Гнущийся телевизор южнокорейский производитель может продемонстрировать, как предполагает источник, в США на выставке CES 2020, запланированной на период 7-10 января.

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Последнее: Компания Samsung Electronics подала в патентное Ведомство США документы на производство необычного телевизора, способного менять форму. Новое гнущееся устройство южнокорейский бренд может представить на выставке CES 2020. По информации LetsGoDigital, новый телевизор Samsung можно будет использовать с плоским экраном, но пользователю предоставляется возможность его изгибать, причем в двух направлениях – внутрь и наружу. Согласно патентной […]