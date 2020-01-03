В Тверской области мужчина зарезал 47-летнюю соседку по коммунальной квартире

В расположенном в Тверской области на территории Бологовского района населённом пункте 2 января текущего года произошло убийство 47-летней женщины. Мужчина зарезал свою соседку по коммунальной квартире и вскоре был задержан представителями правоохранительных органов.

Согласно предварительным данным регионального СК РФ, подозреваемый 46-летний житель на момент совершения преступления бы в нетрезвом состоянии. По какой причине между соседями по коммуналке произошёл конфликт, на данный момент остаётся не известным. В ходе ссоры житель нанёс оппонентке множественные ножевые ранения в районе спины и нижних конечностей. Травмы в результате привели к летальному исходу.

В течение суток правоохранители задержали подозреваемого. По факту убийства открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Относительно мужчины решается вопрос о помещении под стражу.

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