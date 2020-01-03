Роспотребнадзор называет денежные купюры «рассадником инфекции»

В Роспотребнадзоре рассказали об одном из главных источников распространения различных бацилл и микробов. Как оказалось, денежные купюры по количеству болезнетворных бактерий можно назвать настоящим рассадником инфекций.

Как утверждают специалисты ведомства, например, вирус гриппа остается на банкноте порядка 14 дней. Пресс-релиз Роспотребнадзора, обнародованный 3 января, сообщает, что бумажные деньги действительно требуют соблюдения правил гигиены после контакта с ними. В некоторых странах, напоминают эксперты, валюту печатают на специализированной антисептической бумаге.

Впрочем, вспомнили в ведомстве не только о деньгах, но и о домашней свинине. Ее специалисты назвали буквально инкубатором для «бактериологического оружия». Попадая в организм свиньи, различные типы вирусов мутируют и становятся опасными уже и для человека. Таким же способом передается людям и птичий грипп.

Также Роспотребнадзор напоминает, что при гриппе температура тела больного не будет ниже 38 градусов, а значит при таком показателе следует искать причину недомогания в других вирусных заболеваниях. Также, заверяют специалисты, не стоит принимать жаропонижающие лекарства, в случае, если температура ниже 39 градусов.

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