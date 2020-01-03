Сальма Хайек, Антонио Бандерас, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие кинофестивале в Палм-Спрингс

До церемонии вручения одно из самых значимых кинопремий года — «Золотого глобуса» остались считанные дни. Уже 5 января со сцены отеля Беверли-Хилтон объявят победителей — тех, кто отличился в области кинематографа и телевидения за минувший год. Леонардо Ди Каприо, Дэниэл Крейг, Антонио Бандерас, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Аль Пачино, Кит Харинтон и многие другие репетируют лучшие ракурсы — на красной дорожке к нарядам звезд всегда повышенное внимание, и продумывают благодарственные речи — на случай победы. Отточить и то, и другое до мелочей многие из номинантов смогли вчера на кинофестивале в Палм-Спрингс.

В нежном платье цвета акварели и с внушающим шлейфом от Richard Quinn перед фоторепортерами появилась Дженнифер Лопес, рассчитывающая взять «Золотой глобус» за роль в фильме «Стриптизерши». Свой образ Дженнифер дополнила объемным пучком, украшениями с россыпью бриллиантов и изумрудов и нежным клатчем — в тон розам, которые распустились на ее платье. Вместе с фотографами наряд певицы и актрисы со всех сторон запечатлел Алекс Родригез — нежному образу своей невесты он посвятил несколько снимков в сторис с восторженными комментариями в подписях.

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес и Алекс Родригез

Шарлиз Терон, получившая международную награду за роль журналиста Мегин Келли в фильме «Скандал» появилась на красной дорожке в лаконичном платье-бюстье в клетку с сетчатым лифом. Строгий, похожий на офисный, образ разбавила разве что красная помада.

Шарлиз Терон

Рене Зеллвегер сделала ставку на беспроигрышный черный. Ее выбор — брючный костюм с необычным топом. Актриса была удостоена награды Desert Palm Achievement Award за роль в фильме «Джуди».

Рене Зеллвегер Рене Зеллвегер и Руперт Гольд

Черному отдала предпочтение и Сальма Хайек. В этот вечер актриса была среди «вручантов» — награду из ее рук получил ее давний кинопартнер Антонио Бандерас — за работу в кинофильме Pain & Glory. Платье от Gucci с прозрачными рукавами и оборками спереди и серебряным бантом вокруг декольте Сальма дополнила бриллиантовыми серьгами, черными босоножками на каблуке и сумочкой в тон.

Сальма Хайек Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Квентин Тарантино Лаура Дерн Хоакин Феникс с мамой

На красной дорожке так е отметились Квентин Тарантино, Лаура Дерн, Хоакин Феникс, пришедший на вручение наград вместе с мамой, и многие другие.

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